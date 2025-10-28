Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου. Ο προπονητής Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή των 24 ποδοσφαιριστών που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει, με ορισμένες απουσίες να ξεχωρίζουν.

Ο Νταβίντε Καλάμπρια δεν θα είναι διαθέσιμος, καθώς αντιμετωπίζει ακόμα το πρόβλημα που τον ανάγκασε να αποχωρήσει πρόωρα από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Τρίπολης. Την ίδια στιγμή, ο Τάσος Μπακασέτας συνέχισε τη θεραπεία του, ενώ οι Πελίστρι, Ντέσερς και Μπόκος ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα. Εκτός αποστολής βρίσκονται επίσης οι Τσέριν και Τζούριτσιτς, πιθανότατα για να ξεκουραστούν.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Σταμέλος, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νίκας, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Ζέκα.