Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως έχει «στρέψει» το βλέμμα του σε ένα από τα πιο έμπειρα και καταξιωμένα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο 64χρονος Άντονι Ζουμπιθαρέτα, επιλογή του Φράνκο Μπαλντίνι, βρίσκεται ανάμεσα στα βασικά ονόματα που εξετάζει ο Γιάννης Αλαφούζος για την ανανέωση της διοικητικής δομής του συλλόγου, συγκεντρώνοντας μάλιστα πολλές πιθανότητες να αναλάβει τα καθήκοντα σύντομα.

Ο Ζουμπιθαρέτα δεν είναι άγνωστος στον ποδοσφαιρικό κόσμο. Ως τερματοφύλακας αποτέλεσε για χρόνια τη σταθερά στην εθνική Ισπανίας, με περισσότερες συμμετοχές από οποιονδήποτε άλλον, και αγωνίστηκε σε κορυφαία κλαμπ όπως η Αθλέτικ Μπιλμπάο και η Μπαρτσελόνα, μετρώντας συνολικά πάνω από 950 επίσημους αγώνες σε συλλογικό επίπεδο. Η καριέρα του ήταν γεμάτη διακρίσεις, αλλά και εμπειρίες που τον καθιστούν ιδανικό για ρόλους διοίκησης και στρατηγικού σχεδιασμού.

Η πορεία του Ζουμπιθαρέτα ως διοικητικό στέλεχος ξεκίνησε το 2010, όταν ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Σάντρο Ροσέλ, τον επέλεξε ως διευθυντή ποδοσφαίρου αναλαμβάνοντας τα καθήκοντα του πρώην συμπαίκτη του, Τσίκι Μπεγκιριστάιν. Η εμπειρία του στους Καταλανούς, σε συνδυασμό με την βαθιά γνώση του παιχνιδιού και των δομών των κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ, τον καθιστά από τους πλέον καταρτισμένους επαγγελματίες στο χώρο.

Πριν την Μπαρτσελόνα, ο Ισπανός είχε υπηρετήσει την Αθλέτικ Μπιλμπάο, συνεισφέροντας μάλιστα στην ίδρυση της γυναικείας ομάδας του συλλόγου το 2002. Η πορεία του συνεχίστηκε στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την ίδια θέση στην Μαρσέιγ το 2016, όπου παρέμεινε για τέσσερα χρόνια. Το 2024, μετά την εκλογή του Αντρέ Βίλας-Μπόας στην Πόρτο, ο Ζουμπιθαρέτα ανέλαβε διευθυντής ποδοσφαίρου των «δράκων», θέση από την οποία αποχώρησε τον Αύγουστο του 2025, αφήνοντας πίσω του σημαντικό έργο στη στρατηγική και την ανάπτυξη του συλλόγου.

Με την εμπειρία του σε Ισπανία, Γαλλία και Πορτογαλία, ο Ζουμπιθαρέτα συνδυάζει γνώση, διοικητική ικανότητα και βαθιά κατανόηση του ποδοσφαίρου σε όλα τα επίπεδα. Ο Παναθηναϊκός, που ψάχνει να ενισχύσει τη δομή και την αποτελεσματικότητα της ομάδας, φαίνεται πως βλέπει στο πρόσωπό του τον άνθρωπο που μπορεί να δώσει νέα ώθηση και στρατηγικό όραμα.

Αν οι συζητήσεις ολοκληρωθούν θετικά, ο Ζουμπιθαρέτα θα προσφέρει στον Παναθηναϊκό την πολύτιμη εμπειρία του, συνδυάζοντας τη γνώση του από κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες με την ικανότητα να «χτίζει» οργανωτικά και αγωνιστικά σχέδια που κάνουν τη διαφορά. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το μέλλον του συλλόγου και για το αν ο Ισπανός θρύλος θα γίνει ο νέος… αρχιτέκτονας του «τριφυλλιού»!