Ο Αστέρας Τρίπολης AKTOR ηττήθηκε με 2-0 από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για την 8η αγωνιστική της Super League αλλά η ομάδα δεν έμεινε μόνο στην ήττα.

Σε επίσημη ανακοίνωση, εξέφρασε έντονα παράπονα για τη διαιτησία του Θανάση Τζήλου και τη διαχείριση του αγώνα από τον Ιωάννη Παπαδόπουλο στο VAR.

Οι «Αρκάδες» τονίζουν ότι αρκετές αποφάσεις ήταν εις βάρος τους και ζητούν να μην οριστεί ξανά ο Τζήλος σε αγώνα του Αστέρα. Σημειώνουν ιδιαίτερα ότι ο Τσιριβέγια θα έπρεπε να είχε δεχτεί δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβολή, ενώ συνολικά οι αποφάσεις επηρέασαν σημαντικά την εξέλιξη του ματς.

Η ανακοίνωση κλείνει υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ισονομία και δίκαιη διαιτησία ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές της Super League να εξασφαλίσουν διαφάνεια και ακεραιότητα στους αγώνες.

«Να μην μας σφυρίξει ξανά» ο Τζήλος !

Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Αστέρας Τρίπολης:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο αντιμετώπισής της τόσο από το Διαιτητή του αγώνα ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ASTERAS AKTOR Αθανάσιο Τζήλο όσο και από τον Διαιτητή VAR Παπαδόπουλο Ιωάννη.

Συνεχείς διακοπές του αγώνα, για τον έλεγχο φάσεων με εύκολες αποφάσεις εις βάρος μας.

Αντίθετα όταν ο αντίπαλος έπρεπε να αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο ο Ποδοσφαιριστής CHIRIVELLA δεν αντίκρισε την πεντακάθαρη δεύτερη κίτρινη κάρτα, άγνωστο για ποιό λόγο.

Μετά από αυτή μας την αντιμετώπιση δεν επιθυμούμε ο Διαιτητής Τζήλος Αθανάσιος να ορισθεί ξανά σε αγώνα της ομάδας μας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προστατέψουμε τα συμφέροντα της ομάδας μας όπως εμείς θα κρίνουμε».

