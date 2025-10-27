Αύριο βράδυ (28/10), το «Racecourse Ground» της Ρέξαμ θα ζήσει ξανά τις έντονες στιγμές του ουαλικού ποδοσφαίρου, με την τοπική ομάδα να υποδέχεται την Κάρντιφ σε ένα ντέρμπι που περιμέναμε 21 χρόνια! Πρόκειται για τον πρώτο επίσημο αγώνα των δύο συλλόγων μετά από δύο δεκαετίες και αναμένεται να είναι πιο συναρπαστικός από ποτέ, με την αντιπαλότητα να αναβιώνει για να ξεδιπλώσει τη βαθιά ιστορία και τις προσδοκίες των φιλάθλων.

Η αναμέτρηση για τον τέταρτο γύρο του League Cup δεν είναι απλώς ένας ακόμα αγώνας. Πρόκειται για μια «μάχη» που έχει τις ρίζες της στον παραδοσιακό διαχωρισμό της Ουαλίας σε Βορρά και Νότο, με τη Ρέξαμ στο βορρά και την Κάρντιφ από το νότο να συγκρούονται για την υπερηφάνεια και την κυριαρχία. Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί 23 φορές στο παρελθόν, με την Κάρντιφ να έχει το προβάδισμα με 11 νίκες, έναντι εννέα της Ρέξαμ και τρεις ισοπαλίες.

Η αντιπαλότητα, βέβαια, ενισχύεται από την διαφορετική πορεία των δύο ομάδων. Η Ρέξαμ, γενέτειρα του ουαλικού ποδοσφαίρου, βρίσκεται στην Championship μετά από τρεις εξαιρετικές σεζόν υπό την ιδιοκτησία των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΈλχενεϊ. Από την άλλη, η Κάρντιφ που έπαιξε στην Premier League τη σεζόν 2018-19, φέτος βρίσκεται στην League One μετά από έξι σεζόν στην Championship.

Η Ρέξαμ είναι σε εντυπωσιακή φόρμα, με μόλις δύο ήττες στα τελευταία 12 παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα του Φιλ Πάρκινσον απέκλεισε τις Χαλ Σίτι, Πρέστον και Ρέντινγκ για να φτάσει στον τέταρτο γύρο του League Cup για πρώτη φορά από το 1977. «Ανυπομονώ πραγματικά για αυτό», δήλωσε στο BBC ο αμυντικός Νταν Σκαρ, δίχως να μπορεί να κρύψει την ανυπομονησία του.

Αντίστοιχα, η Κάρντιφ έκανε τον δρόμο της προς τον τέταρτο γύρο με νίκες επί των Σουίντον, Τσέλτεναμ και Μπέρνλι. Οι «μπλε» έχουν κερδίσει 4 από τα τελευταία 7 παιχνίδια τους σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά η αντιπαλότητα με τη Ρέξαμ πάντα προσθέτει μια ξεχωριστή ένταση στην ατμόσφαιρα. «Είναι ένα ντέρμπι λόγω της αντιπαλότητας, και πάντα έτσι θα είναι», δήλωσε ο πρώην μέσος της Ρέξαμ, Γουέιν Φίλιπς. Ο ίδιος, θυμάται με νοσταλγία την αδιανόητη ανατροπή του 1992, όταν η Ρέξαμ απέκλεισε την Άρσεναλ του Χερμπέρτ Τσάπμαν με 2-1 στο «Racecourse Ground».

Το μεγάλο ντέρμπι της Ουαλίας επιστρέφει μετά από 21 χρόνια και υπόσχεται αναρίθμητες συγκινήσεις, σε μία αναμέτρηση που έχει τις ρίζες της στον παραδοσιακό διαχωρισμό της στον παραδοσιακό διαχωρισμό της χώρας, σε Βορρά (Ρέξαμ) και Νότο (Κάρντιφ)!