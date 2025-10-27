Η αγωνία συνεχίζεται για την οικογένεια του 15 μηνών αγοριού από την Καρδίτσα, το οποίο νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο στην εντατική Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς σταθερή, αλλά κρίσιμη. Όπως είπε ο παππούς του παιδιού, η κόρη του και μητέρα του μωρού τηγάνιζε πατάτες και ενώ πήγε για λίγο να πετάξει στα σκουπίδια την πάνα του μωρού, αυτό πήγε στην κουζίνα και τράβηξε το τηγάνι που έβραζε, με αποτέλεσμα να πέσει το καυτό λάδι επάνω του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η μητέρα κατάλαβε, ότι το μωρό έπιασε το τηγάνι με το καυτό λάδι, έτρεξε να το προλάβει και κάηκε και η ίδια. Ο Γολγοθάς τώρα αρχίζει, καθώς το μωρό θα χρειαστεί νοσηλεία και επανορθωτικές πλαστικές επεμβάσεις, με τους γιατρούς πάντως να είναι αισιόδοξοι. Η θεία του μωρού μίλησε στην εκπομπή Live News με εμφανή την αγωνία για το μέλλον του μικρού αγοριού.

«Είναι καθαρό ατύχημα, απλά εμείς παρακαλάμε όλοι εδώ να γίνει καλά το μωράκι, να αποσωληνωθεί, να δούμε πώς προχωράει από εκεί και πέρα η κατάσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμα, ότι έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Είναι μωράκι, είμαστε όλοι σε αγωνία. Στο μέλλον θα χρειαστεί το παιδί πλαστικές και ιστορίες» είπε.