Με βαριά εγκαύματα από καυτό λάδι διακομισθεί στο νοσοκομείο της Λάρισας χθες Σάββατο (25/10), βρέφος 18 μηνών.

Το βρέφος μετά από αpόφαση των γιατρών διασωληνώθηκε άμεσα στη ΜΕΘ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του.

Το περιστατικό συνέβη μέχρι στιγμής κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.