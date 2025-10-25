Μεγάλη αναστάτωση το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ αλλά και τοπικά μέσα, ένα παιδί μόλις 18 μηνών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο πανεπιστημιακό της Λάρισας.

Στο προσωπάκι του είχε εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που επικαλείται ο τοπικός τύπος το παιδί νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Διακομίσθηκε από νοσοκομείο άλλης θεσσαλικής πόλης όπου είχε επίσης διασωληνωθεί και σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση πρόκειται για οικιακό ατύχημα.