Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου σε μονοκατοικία στα Πολιτικά Ευβοίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το χώρο της κουζίνας και γρήγορα εξαπλώθηκε στο υπόλοιπο σπίτι. Παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και εθελοντών, το σπίτι κάηκε ολοσχερώς. Όπως αναφέρει το evima.gr, απο τη φωτιά υπέστη εγκαύματα ο ιδιοκτήτης της μονοκατοικίας, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ψαχνών στο νοσοκομείο.

Στη σημείο επιχείρησαν για την κατάσβεση ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές του ΣΕΔΔΔ, ΣΕΑΚ και κατάφεραν να σώσουν τα διπλανά σπίτια και τα χωράφια, στα οποία δεν πρόλαβε να επεκταθεί η πυρκαγιά.