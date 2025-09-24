Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, έπειτα από εκδήλωση φωτιάς σε αγροτοδασική περιοχή ανάμεσα στον Μελιγαλά και την Ανθούσα.

Στο σημείο βρίσκονται 36 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη τύπου PZL και ένα ελικόπτερο Erickson.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν, παράλληλα, εθελοντές και κάτοικοι της περιοχής.

Ο χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου φωτιάς για αύριο Πέμπτη 25/09: