Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία λόγω φωτιάς που ξέσπασε στο Μηλάκι της Εύβοιας. Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στον οικισμό της δημοτικής ενότητας Ταμυνέων του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, σε περιοχή πλησίον του εργοστασίου της ΔΕΗ.

Η φωτιά καίει ξερά χόρτα και ελαιόδεντρα και προς το παρόν η αιτία εκδήλωσής της παραμένει άγνωστη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής από το κλιμάκιο του Αλιβερίου, ενώ έχουν σπεύσει ενισχύσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Χαλκίδας, βυτιοφόρα της ΔΕΗ και του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, καθώς και εθελοντές της ομάδας διάσωσης SAR 312 Εύβοιας.