Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική μετά από κλήση για φωτιά στην Πάρνηθα κοντά στο Μπάφι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο επιχειρούν 25 οχήματα με 80 πυροσβέστες και τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ. Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ προς το καζίνο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, ευνοούν στο να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο, χάρη και στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.