Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση.
Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα.
Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.
Παράλληλα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Νεράκι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.
