Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική εξαιτίας φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 44 οχήματα.

Η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Παράλληλα ήχησε το 112 καλώντας τους κατοίκους της περιοχής Νεράκι να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

