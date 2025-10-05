Σε νοσοκομείο της Αθήνας νοσηλεύεται βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό τσάι από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος το ζεστό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι, σύμφωνα με δημοσίευμα της ΕΡΤ.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι γιατροί έκριναν ότι χρειαζόταν εξειδικευμένη φροντίδα, και έτσι πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται. Η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς.

Η 20χρονη εργαζόμενη συνελήφθη αρχικά, ωστόσο με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τα αίτια του περιστατικού έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.