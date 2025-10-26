Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στη Λάρισα εξακολουθεί να νοσηλεύεται το μόλις 15 μηνών αγοράκι από χωριό της Καρδίτσας, που υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του.

Οι παππούδες του παιδιού μίλησαν στο Star και εξήγησαν πώς έγινε το ατύχημα, που έστειλε το εγγονάκι τους στην εντατική στο νοσοκομείο στη Λάρισα. Η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα, για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω στο αγοράκι καυτό λάδι. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα είπε στο Star η γιαγιά του παιδιού, από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του.

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω, που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι, για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» είπε περιγράφοντας το συμβάν η γιαγιά του μωρού.

«Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα η κόρη μου»

Ο παππούς του αγοριού είπε από την πλευρά του ότι «όπως μας λένε απ’ την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι. Δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;». Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, εκεί όμως οι γιατροί έκριναν, ότι πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Το παιδί που φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, κυρίως στα χέρια και στους ώμους, υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν και πλέον χαρακτηρίζουν την κατάσταση του σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί, αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», με το οποίο υπάρχει συνεχής επικοινωνία, προκειμένου να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.