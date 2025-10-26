Βρέφος 18 μηνών διακομίστηκε χθες, Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με βαριά εγκαύματα από καυτό λάδι. Οι γιατροί αποφάσισαν άμεσα τη διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ, καθώς η κατάσταση της υγείας του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται η οικογένειά του.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το πρωί στο σπίτι της οικογένειας, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και οι έρευνες διεξάγονται από τις αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με το Star, τα εγκαύματα καλύπτουν περίπου το 15% του σώματος του βρέφους. Αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στη Λάρισα.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, το παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή, ωστόσο οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν.

Η μεταφορά σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στην Αθήνα δεν μπορεί να γίνει μέχρι τώρα καθώς η εύθραυστη υγεία του δεν το επιτρέπει. Για τον λόγο αυτό, υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, ώστε να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.