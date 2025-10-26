Την ώρα που εισάγονται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, όπως η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση από το 2026 και η επέκταση του ψηφιακού πελατολογίου σε περισσότερους κλάδους, η εικόνα στην αγορά παραμένει ανησυχητική.

«Όπου και να πας…όλοι κλέβουν. Τι σας λένε; Πάτε το αμάξι στο συνεργείο…Και τι σας λέει την ώρα που πρέπει να πληρώσετε; Δεν είναι ανάγκη να σου πει…το χεις καταλάβει από μόνος σου. Αντί να πληρώσεις 500 θα πληρώσεις 700, 800…Άρα;».

«Με αυτή τη φορολογία, 24% από το πρώτο ευρώ στις ατομικές επιχειρήσεις… Ας χαμηλώσει αυτό να μην υπάρχει φοροδιαφυγή λοιπόν. Δε φοροδιαφεύγω και ματώνω κάθε φορά που είναι να πληρώνω το ΦΠΑ μου».

Η φοροδιαφυγή παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με γιατρούς, δικηγόρους και συνεργεία αυτοκινήτων να συγκαταλέγονται στα πιο επιρρεπή επαγγέλματα. Παρά τις προσπάθειες για μεγαλύτερη διαφάνεια, οι συναλλαγές χωρίς απόδειξη συνεχίζουν να επιβαρύνουν τους συνεπείς φορολογούμενους.

«Ελάχιστοι γιατροί που κόβουν αποδείξεις. Όπως και οποιοσδήποτε.. Και εγώ να ήμουν το ίδιο θα έκανα. Έτσι και αλλιώς οι αποδείξεις δεν περνάνε πουθενά».

«Είχε τύχει να έχω μια υπόθεση με έναν δικηγόρο, ο οποίος μου έπαιρνε μεγάλα ποσά, δεν έκοβε αποδείξεις. Συνεχώς με αθέμιτα μέσα προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους επιβαρύνοντας τους πολίτες».

Στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από την ΑΑΔΕ, οι οποίες θα βαθμολογούν τις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή από το 0 έως το 4, δίνοντας προτεραιότητα στις πιο σοβαρές υποθέσεις.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Κομισιόν, το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με το κράτος να χάνει τεράστια ποσά ετησίως.