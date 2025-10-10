Στο φιλτράρισμα εκατοντάδων καταγγελιών και όλων των πληροφοριών για φορολογικές υποθέσεις προχωρούν οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) της ΑΑΔΕ θέτοντας σε εφαρμογή συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης και ιεράρχησης, με στόχο να εντοπιστούν μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, συγκροτούνται στις ΥΕΔΔΕ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου διαρκείς τριμελείς επιτροπές, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη της καταγραφής και αξιολόγησης τόσο των υφιστάμενων όσο και των νέων καταγγελιών. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίησή τους από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την ενίσχυση των κρατικών εσόδων και την αποτελεσματική καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Σύμφωνα με την απόφαση, καθορίζεται συγκεκριμένο πρωτόκολλο αξιολόγησης, διαχείρισης και ιεράρχησης των καταγγελιών, οι οποίες θα αποτελέσουν τη βάση για τον ετήσιο προγραμματισμό των ελέγχων.

Βαθμολογία

Κεντρικό ρόλο στη νέα διαδικασία θα έχει η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας, που θα γίνεται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και κλίμακα από 0 έως 4. Η βαθμολογία θα αποτυπώνει τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου.

Οι καταγγελίες κατηγοριοποιούνται από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης/ταχείας επέμβασης», επιτρέποντας στις επιτροπές να εστιάσουν στους πιο κρίσιμους φακέλους. Παράλληλα, μέσω της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Elenxis, διασφαλίζεται πλήρης ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια για την πορεία κάθε υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί:

Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον οι οποίες τίθενται στο αρχείο.

Με το αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Ο αριθμός 3 δίνεται σε πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση.

Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία και η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Η αξιολόγηση

Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας:

Συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν.

που πρόκειται να εξεταστούν. Ελέγχει εάν ανάμεσά τους υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (όπως τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, τα δελτία διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Κάθε καταγγελία έχει επισημείωση με:

την ημερομηνία αξιολόγησης ,

, τον βαθμό αξιολόγησης κάθε μέλους,

κάθε μέλους, και τον αύξοντα αριθμό του δελτίου κατά τη συνεδρίαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος.

Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.