Με νέες τεχνολογίες και μεθοδολογίες, αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, η ΑΑΔΕ κλιμακώνει τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής ρίχνοντας το βάρος στον εντοπισμό περιπτώσεων υψηλού φορολογικού κινδύνου. Στο οπλοστάσιο του φοροελεγκτικού μηχανισμού προστίθενται προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα «βλέπουν» τη φοροδιαφυγή πριν καν εκδηλωθεί.

Σε ειδική εκδήλωση της ΑΑΔΕ που συμμετείχαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής, καθώς και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Σουηδική Φορολογική Αρχή παρουσιάστηκαν τα νέα «έξυπνα» εργαλεία που αφορούν:

Πιλοτικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης που επιτρέπει την πιο στοχευμένη και αποδοτική επιλογή υποθέσεων για φορολογικό έλεγχο. Θα ιεραρχεί υποθέσεις με βάση την πιθανότητα φορολογικής απόκλισης. Έτσι οι έλεγχοι στρέφονται εκεί όπου το ρίσκο είναι μεγαλύτερο, με σύγχρονες τεχνικές πρόβλεψης ενσωματωμένες στην ανάλυση κινδύνου.

Νέος οδηγός για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Το ανανεωμένο εγχειρίδιο οδηγιών τυποποιεί πηγές και βήματα ελέγχου για συναλλαγές σε ψηφιακές πλατφόρμες και αγορές κρυπτονομισμάτων. Εστιάζει σε αδήλωτα εισοδήματα και αποκλίσεις ΦΠΑ.

Τι αλλάζει το 2026

Με τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή να αγγίζουν τα 4 δις. ευρώ τη διετία 2024-2025 η ΑΑΔΕ δρομολογεί: