Η αγορά ενός ρολογιού ύψους 116.000 ευρώ ήταν εκείνη που «έκαψε» γνωστό τράπερ.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ «έπιασε» τον γνωστό τράπερ μετά την αγορά του πανάκριβου ρολογιού, αποκαλύπτοντας μία υπόθεση μεγάλης φοροδιαφυγής.

Ύστερα από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης είχε ιδρύσει αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία η δισκογραφική του μεταβίβαζε όλα τα δικαιώματά του. Η εταιρεία παρουσιαζόταν ως φιλανθρωπική, στην πράξη όμως κάλυπτε προσωπικές του ανάγκες, όπως αγορά supercar, πανάκριβα ρολόγια, τσάντες και ρούχα.

Επομένως, τα εισοδήματα του τράπερ δεν φορολογούνταν.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση, ενώ στον τράπερ καταλογίστηκαν ποσά άνω των 500.000 ευρώ.