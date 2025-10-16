Νέα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής επιστρατεύουν υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ το 2026. Σε πρώτο πλάνο βρίσκονται η φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, η καθολική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και η ανάπτυξη του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία ενός «νόμου-οδηγού» για τις επιχειρήσεις, που θα μειώνει την αβεβαιότητα και θα προσφέρει προβλεψιμότητα στη φορολογική μεταχείριση.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνονται στο ελληνικό προσχέδιο προϋπολογισμού 2026 (draft budgetary plan) που κατέθεσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στις Βρυξέλλες όπως επιβάλλουν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη.

Ειδικότερα τα μέτρα που έρχονται το 2026 προβλέπουν:

1. Ηλεκτρονική τιμολόγηση παντού. Σταδιακά, από τις 2 Φεβρουαρίου 2026, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να δέχονται και να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, εκτός από ειδικές περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων. Η διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ θα μειώσει λάθη και καθυστερήσεις, ενώ θα περιορίσει τις παρατυπίες.

2. Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής σε όλους τους κλάδους και πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας διακίνησης και παράδοσης αγαθών.

3. Ψηφιακό πελατολόγιο. Το ψηφιακό πελατολόγιο ισχύει ήδη για επιχειρήσεις του κλάδου αυτοκινήτου όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώροι στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, ενώ προβλέπεται η επέκτασή του και σε άλλους κλάδους, όπως οι εκδηλώσεις.

4. Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ). Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει την ψηφιακή πλατφόρμα ΜΙΔΑ, η οποία θα συνδέει όλα τα δεδομένα ιδιοκτησίας και χρήσης ακινήτων – από το Κτηματολόγιο, το αρχείο της ΑΑΔΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ. Στόχος είναι η ενίσχυση της ακρίβειας των δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων, η διευκόλυνση των μαζικών ελέγχων και η αποκάλυψη αδήλωτων ακινήτων, τετραγωνικών μέτρων και ενοικίων.

5. Ψηφιακή επιχειρηματική νοημοσύνη και διαχείριση κινδύνου. Η ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής μέσω Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας και Ανάλυσης Δεδομένων (BI & Data Analytics).

6. Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου Συμμόρφωσης (CRM) και Επιχειρησιακού Κινδύνου (ERM) που θα επιτρέπουν την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση των σχετικών κινδύνων που σχετίζονται με τη φορολογική συμμόρφωση των επιχειρήσεων.

7. Κρυπτονομίσματα Το φορολογικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα θα ολοκληρωθεί έως το 2026, καλύπτοντας το κενό που υπήρχε στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

8. Πολυεθνικές. Θα εφαρμοστεί ο Νόμος 5100/2024, που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2022/2523 για την ελάχιστη φορολόγηση των πολυεθνικών, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

9. Προκαταρκτικές φορολογικές αποφάσεις για προβλεψιμότητα. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν προκαταρκτικές φορολογικές γνωμοδοτήσεις (advance tax rulings), ώστε να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα φορολογηθούν πριν πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε συναλλαγή ή επενδυτική κίνηση. Το μέτρο στοχεύει στη σταθεροποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.