Επειδή όλοι μιλάμε λίγο ή πολύ αυτές τις μέρες για τον Διονύση Σαββόπουλο θα σας πω μια μεγάλη ατάκα του που θυμάμαι, που είχε σχέση με την κατάκτηση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Μπάσκετ από την Εθνική μας το 1987. Ο Σαββόπουλος είχε σε ιδιαίτερη εκτίμηση το ελληνικό μας μπάσκετ λόγω και της φιλίας του με τον μεγάλο Γιώργο Τρόντζο και είχε εντυπωσιαστεί από την επιτυχία της ομάδας εκείνης. Είχε πει λοιπόν το εξής καταπληκτικό: «Κάθε φορά που βλέπω το πώς τελειώνει το παιχνίδι, κοιτάζω τον Αργύρη Καμπούρη και ενθουσιάζομαι με την τεράστια σιγουριά στα μάτια του – ήταν σαν το παλικάρι να βρίσκεται σε άλλη διάσταση. Νομίζω πως δύσκολα θα ξαναδεί ο ίδιος το βίντεο με τις βολές του. Είναι τόσο μοναδική η σκηνή, που θα φοβάται ότι θα δει στο βίντεο ότι τις βολές τις χάνει». Η δυνατότητά του να βάζει τις πινελιές του σε όλα με μια παρατήρηση από τις δικές του ήταν μοναδική.

Αγαπημένη

Επίσης χάρη στην αυτοβιογραφία του, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη, μάθανε όλοι ότι ο Διονύσης ήθελε να γίνει δημοσιογράφος και μάλιστα όταν κατέβηκε στην Αθήνα με το περίφημο φορτηγό το δοκίμασε κιόλας! Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι η μεγάλη του αγάπη για τις εφημερίδες: με «ΤΑ ΝΕΑ» ξεκινούσε την ημέρα του για χρόνια και με «ΤΟ ΒΗΜΑ» τις Κυριακές του. Διάβαζε και αρθρογράφους άλλων εφημερίδων, αλλά αυτές ήταν κάτι παραπάνω από αγαπημένη του συνήθεια. Θεωρούσε επίσης πολύ δύσκολη και απαιτητική τη δουλειά των δημοσιογράφων. Τον θύμωναν βέβαια καμιά φορά – πράγμα λογικό – αλλά σε γενικές γραμμές είχε καλές σχέσεις μαζί τους. Αύριο στο Πρώτο Νεκροταφείο αποχαιρετούμε έναν πολύ δικό μας άνθρωπο.

VAR

Πήρε θέση η UEFA για τις αποφάσεις της ομάδας του VAR στο παιχνίδι Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός; Εξ όσων γνωρίζω όχι. Διότι η UEFA δεν παίρνει θέση για τέτοιου τύπου ζητήματα. Αυτό που έκανε στο report που έχει κυκλοφορήσει και το οποίο από διάφορα ΜΜΕ στην Ελλάδα μεταφράστηκε λάθος είναι ότι περιέγραψε τις περιπτώσεις στις οποίες αποφάσισε το VAR. Η καταγραφή αυτών των περιπτώσεων είναι μια παλιά ιστορία. Γίνεται για να έχει μια εικόνα o αρχιδιαιτητής Ρομπέρτο Ροσέτι για το πόσο επιδραστικό είναι τελικά το VAR κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών και κατά πόσο οι διαιτητές αλλάζουν αποφάσεις χάρη στη χρήση του. Το αν θα τιμωρήσει ή δεν θα τιμωρήσει ο αρχιδιαιτητής τον Ουρς Σνάιντερ θα το ανακαλύψουμε στις επόμενες τοποθετήσεις διαιτητών σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Για την ώρα, οι πιθανότητές του να μπει στην ομάδα των elite διαιτητών μειώθηκαν σε επίπεδο εξαφάνισης.

Απουσίες

Για τον Ολυμπιακό το να θα τιμωρηθεί ή όχι ο διαιτητής δεν έχει σημασία: σημασία έχει να δείξει στο ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ ότι άφησε πίσω του το σοκ της Βαρκελώνης. Την Κυριακή ο πρωταθλητής θα έχει και απουσίες καθώς όλα δείχνουν πως από τον Μεντιλίμπαρ θα λείψουν οι Ζέλσον, Τσικίνιο και Ορτέγκα. Λύσεις υπάρχουν, ο Ολυμπιακός είναι αρκετά γεμάτος για να αντιμετωπίσει μια σκληρή χρονιά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τώρα στα ματς του πρωταθλήματος που έδωσε έπειτα από παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ δεν έχει κερδίσει. Κατά σύμπτωση ήταν κι αυτά ντέρμπι: μετά το ματς με την Πάφο αγωνίστηκε με τον ΠΑΟ και μετά τη μάχη με την Αρσεναλ με τον ΠΑΟΚ. Η διαφορά είναι ότι αυτά τα ματς τα είχε δώσει ως φιλοξενούμενος ενώ με την ΑΕΚ θα αγωνιστεί στο Γ. Καραϊσκάκης.

Απορία

Πριν από το ματς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ η ερώτηση ήταν αν ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει την ενδεκάδα της ομάδας ή θα παρατάξει στην Τούμπα αυτή που είχε κάνει το πολύ καλό παιχνίδι στο Εμιρεϊτς: έκανε το δεύτερο. Τώρα οι αλλαγές είναι επιβεβλημένες και εξαιτίας των τραυματισμών. Αυτή τη φορά οι απορίες έχουν να κάνουν με το κατά πόσο ο Βάσκος θα καταφέρει να βοηθήσει την ομάδα του ψυχολογικά: ήδη στην ομιλία της Τετάρτης μετά το ματς αφού έδειξε τα λάθη που ο Ολυμπιακός έκανε στο Μονζουίκ, προσπάθησε να πείσει τους παίκτες του να διαγράψουν από το μυαλό τους όσα έζησαν στη Βαρκελώνη. Αλλά δεν είναι απλό. Και το παιχνίδι με την ΑΕΚ γίνεται δύσκολο και γιατί στο Γ. Καραϊσκάκης δεν θα ‘ρθει η ΑΕΚ που ηττήθηκε από τον ΠΑΟΚ, αλλά η ΑΕΚ που έκανε περίπατο με την Αμπερντίν. Στο ματς εναντίον της οποίας ο Νίκολιτς έκανε και ένα είδος πρόβας ενόψει του ντέρμπι του Γ. Καραϊσκάκης αφήνοντας εκτός αρχικής ενδεκάδας τον Μουκουντί (που δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής), τον Πήλιο, αλλά και τον πολυσυζητημένο Γκρούγιτς που δεν ενθουσίασε. Κυρίως όμως ο Σέρβος άφησε σε σχέση με το ματς με τον ΠΑΟΚ εκτός αρχικής ενδεκάδας όλους τους επιθετικούς που την περασμένη Κυριακή ξεκίνησαν. Κάθισαν στον πάγκο ο Γιόβιτς, ο Ζοάο Μάριο και ο Κουτέσα – οι τρεις δηλαδή που αποκτήθηκαν με τυμπανοκρουσίες το περασμένο καλοκαίρι για να επιστρέψουν ο Πιερό και ο Ελίασον και να αγωνιστεί η ΑΕΚ με έναν μέσο παραπάνω. Αυτό το χθεσινό 4-4-2 το πιθανότερο είναι ότι θα το δούμε και στο Γ. Καραϊσκάκης: για τον Νίκολιτς το προηγούμενο ματς της ομάδας του έχει πάντα σημασία.

ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ δεν βολεύονται και με την ισοπαλία καθώς την Κυριακή ο πρωτοπόρος ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Βόλο. Ισως η επικράτησή του να μην είναι εύκολη, καθώς η ομάδα του Φεράντο είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες στο φετινό πρωτάθλημα – ο Βόλος χωρίς κανείς να το καταλάβει είναι τέταρτος –, πλην όμως ο Λουτσέσκου ξέρει ότι τη νίκη τη χρειάζεται καθώς οι δύο που τον ακολουθούν παίζουν μεταξύ τους και σε αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζει έναν ΠΑΟΚ συγκεντρωμένο και προσεκτικό. Δεν ξέρω τι έκανε ο ΠΑΟΚ στο ματς με τη Λιλ χθες το βράδυ – όταν έγραφα αυτές τις γραμμές το ματς δεν είχε αρχίσει ακόμα. Αυτό που ξέρω είναι ότι για τον προπονητή του τα ματς στην Ευρώπη κι αυτά στην Ελλάδα φέτος δεν είναι ίδια. Αυτά στην Ελλάδα μετράνε – ό,τι κι αν συμβαίνει στο Γιουρόπα Λιγκ – πολύ μα πολύ περισσότερο.