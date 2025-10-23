Ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού, Λουτσιάνο Γκαλέτι, επισκέφτηκε το Μουσείο του συλλόγου, το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10), όπως κοινοποίησαν οι «ερυθρόλευκοι» στα social media.

Ο Αργεντινός, είναι ένας από τους καλύτερους ξένους παίκτες που πέρασαν ποτέ από το ελληνικό ποδόσφαιρο και έστειλε το μήνυμα του μετά την επίσκεψή του στο Μουσείο του Ολυμπιακού.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος από τον κόσμο και την ομάδα γιατί μου φέρθηκαν καλά» τόνισε ο Γκαλέτι και πρόσθεσε:

«Το μουσείο είναι πανέμορφο. Νιώθω περήφανος που ανήκω στην ιστορία ενός τόσου μεγάλου συλλόγου. Χαίρομαι πολύ που με βλέπω στην φωτογραφία, βλέπω παλιούς συμπαίκτες και μαθαίνω για όλη την ιστορία του Συλλόγου».

Ο Λουτσιάνο Γκαλέτι επισκέφθηκε το νέο Μουσείο του Ολυμπιακού​ και θυμήθηκε ένδοξες στιγμές του παρελθόντος! pic.twitter.com/nglSteNB5k — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 23, 2025