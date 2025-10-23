Προέκυψε χθες το πρωί απευθείας από τη Νιόν και αν μη τι άλλο επιβεβαιώνει αυτό που οι περισσότεροι κατάλαβαν μια νύχτα πριν στη Βαρκελώνη, βλέποντας έξαλλο τον υπεύθυνο διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι να μπαίνει στο δωμάτιο των ρέφερι.

Το γεγονός ότι o θόρυβος που ξεσήκωσε διεθνώς η «παράσταση» του Ουρς Σνάιντερ στο «Μονζουίκ», δεν αλλοίωσε απλά την ιστορία της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός αλλά τελικά έβλαψε το ίδιο το παιχνίδι. Μια Champions League παρτίδα prime time που παρακολούθησαν εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου (σ.σ. την ίδια ώρα υπήρχε ως ανταγωνισμός μόνο το ματς της Καϊράτ Αλμάτι με την Πάφο) που εξελίχθηκε σε φιάσκο από τα καμώματα ενός διαιτητή που δεν μπορεί να στέκεται σε αυτό το επίπεδο, αλλά και από την αβλεψία ενός κανονισμού που κρατά το VAR απενεργοποιημένο σε φάσεις σαν αυτή του 57΄. Της άδικης αποβολής του Σαντιάγκο Εσε.

Παράνοια

Χάλασε το ματς σε εκείνο το σημείο, τέσσερα λεπτά από το γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που είχε φέρει τις δύο ομάδες σε απόσταση αναπνοής. Γιατί; Διότι ο Σνάιντερ έκανε τη μισή δουλειά μετατρέποντας ένα επιθετικό φάουλ του Μαρκ Κασαντό σε αμυντικό φάουλ και δεύτερη κίτρινη κάρτα του αργεντινού μέσου του Ολυμπιακού. Και γιατί ο κανονισμός διαιτησίας που αφορά σε αυτές τις φάσεις είναι ατελής. Απαγορεύεται η παρέμβαση του VAR, όταν ο διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα ακόμη και αν αυτή είναι η δεύτερη που οδηγεί σε κόκκινη. Επιτρέπεται αν ένας ποδοσφαιριστής δει απευθείας κόκκινη.

Το κατάλαβε

Αν δηλαδή ο Εσε είχε δει απευθείας κόκκινη θα μπορούσε να παρέμβει το VAR και βλέποντας τη φάση ξανά να αλλάξει την απόφαση. Με την (δεύτερη) κίτρινη δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Μόνο ο 4ος διαιτητής θα μπορούσε να μιλήσει – σύμφωνα πάντα με τον κανονισμό – αλλά αυτό μάλλον δεν πρέπει να έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του ποδοσφαίρου! Προκύπτει λοιπόν μια κατάσταση αλλοίωσης που απενεργοποιεί την τεχνολογία. Και το παράδειγμα της Βαρκελώνης το απέδειξε στο υψηλότερο επίπεδο. Σε μια παρτίδα Champions League. Κάτι που η UEFA το είδε. Το κατάλαβε. Και που όπως φαίνεται θα το αλλάξει.

Αλλάζει…

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία θα προτείνει στο IFAB (International Football Association Board), το Διεθνές Ποδοσφαιρικό Συμβούλιο αρμόδιο για τους «Κανόνες του Παιχνιδιού», την αλλαγή του πρωτοκόλλου γι’ αυτές τις περιπτώσεις. Να αντιμετωπίζει δηλαδή και τη δεύτερη κίτρινη κάρτα σαν κόκκινη, άρα σε μια ανάλογη φάση με αυτή του Εσε να μπορεί η τεχνολογία να παρέμβει. Και να σώσει την κατάσταση… Προφανώς η πρόταση θα γίνει δεκτή. Και άμεσα εφαρμόσιμη με τη μορφή οδηγίας προς τους διαιτητές. Δεν χρειάζεται καν αλλαγή του κανονισμού. Η εναρμόνισή του με την κανονικότητα, φτάνει…

Η ατάκα του Μεντιλίμπαρ

Για την υπόθεση αυτή ρωτήθηκε και ο Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου. Για το αν θα πρέπει η αποβολή του Εσε να γίνει αιτία για την αλλαγή του κανονισμού. Και ο Βάσκος… κέντησε. «Εγώ δεν παίζω κανέναν ρόλο εδώ, κανέναν απολύτως. Παίζουν αυτοί εκεί πάνω που τρώνε και πίνουν.. Τι να πω… Είναι απίστευτο που δεν μπορούμε να δούμε στο VAR αυτήν τη φάση, μια φάση καθοριστική για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Το ότι δεν μπορούμε να τη δούμε γιατί είναι δεύτερη κίτρινη… Είναι όμως και κόκκινη, γιατί η δεύτερη κίτρινη είναι και κόκκινη. Δεν φτιάχνω εγώ όμως τους κανόνες, ούτε και θα με αφήσουν να το κάνω».

Και ο Σνάιντερ, που έγινε πέτρα του σκανδάλου στο Μονζουίκ; Ο 40χρονος διαιτητής δεν μένει ατιμώρητος για όσα έκανε προχθές. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο Ρομπέρτο Ροσέτι τον είχε κατά νου για την αναβάθμισή του στην κατηγορία ελίτ. Για αυτό ο Ιταλός ήταν παρατηρητής διαιτησίας προχθές. Για να τον δει από κοντά σε ένα ματς Champions League. Το γεγονός ότι το… ανατίναξε, τον έβαλε αμέσως και στον πάγο. Ούτε Champions League θα ξαναπαίξει για καιρό. Ούτε φυσικά θα γίνει ελίτ.