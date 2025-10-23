Το φινάλε της βραδιάς στο Μονζουίκ τον βρήκε με εκείνο το ανάμεικτο συναίσθημα που γενικά να μην σου τύχει (και) στο ποδόσφαιρο. Σε μια όσο το δυνατόν απλούστερη περιγραφή; Να είσαι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Να μην έχεις παράπονο από κανέναν για το σχέδιο, την προσπάθεια και την υλοποίησή του κόντρα σε μια από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Να έχεις καταφέρει να στριμώξεις στα μισά του δρόμου κοτζάμ Μπαρτσελόνα εκτός έδρας. Και όλα τα παραπάνω, βίαια, να καταλήγουν σε αδιέξοδο: Οχι γιατί ο μεγάλος σου αντίπαλος βρήκε τον τρόπο, αλλά γιατί ένας διαιτητής δεν σου επίτρεψε, σε καταδίκασε να μην μπορείς να δεις το φινάλε της προσπάθειάς σου.

Το περιέγραψε τρομερά ο Βάσκος στη συνέντευξη Τύπου, συνεχίζοντας μια κουβέντα που άνοιξε το απόγευμα της Δευτέρας με τους καταλανούς δημοσιογράφους. Του είπαν την παραμονή ότι «δεν έχεις νικήσει ποτέ εκτός έδρας την Μπαρτσελόνα». Τους απάντησε κατάλληλα. «Χθες εσείς οι δημοσιογράφοι μου θυμίσατε ότι εγώ ως προπονητής ποτέ δεν έχω κερδίσει εδώ, ούτε έχω φέρει κάποια ισοπαλία στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα. Τη σεζόν 2017-2018, Μπαρτσελόνα – Εϊμπαρ. 60ό λεπτό, σκορ 0-2 και στο τέλος η Μπαρτσελόνα 4, η Εϊμπαρ 2. Κοιτάξτε τα πέναλτι που μας σφύριξε ένας διαιτητής, ο οποίος ακόμα μένει ενεργός στην Primera Division. Και απόψε; Είναι πολύ δύσκολο να μπορέσω εγώ να κερδίσω εδώ, λοιπόν. Οσο για τις φάσεις, η δεύτερη κίτρινη κάρτα που δέχεται ένας παίκτης μου (Σαντιάγκο Εσε) ενώ τον τραβάνε… Ούτε που τον αγγίζει… Και βλέπει δεύτερη κίτρινη; Αυτό μου φαίνεται τρελό. Και το πέναλτι (του Κωσταντή Τζολάκη); Ο τερματοφύλακάς μου καταλαβαίνει ότι δεν φτάνει και μαζεύει τα χέρια του για να μην τον αγγίξει… Πέναλτι;» αναρωτήθηκε…

Ο τρόπος

Ναι, ήταν πραγματικά στεναχωρημένος ο 64χρονος. Ακόμη και χθες το πρωί στον Ρέντη στην προπόνηση αποκατάστασης. Δεν μπορούσε να πιστέψει το σενάριο που του επιφύλασσε η επιστροφή του στην Ισπανία. Και αυτή η champions league πρόκληση να κοιτάξεις κοτζάμ Μπαρτσελόνα στα μάτια. Οχι η ήττα, ούτε το εύρος της. Ο τρόπος που δεν άφησαν την ομάδα του να παίξει. Ο ίδιος τρόπος που έγινε viral σε ολόκληρη την ποδοσφαιρική κοινότητα. Κορυφαία MME της Ευρώπης, διάσημες τηλεοπτικές εκπομπές ακόμη και στην Ισπανία («El Chiringuito de Jugones»), αμέτρητα ποσταρίσματα στα social media: Ολα στην ίδια κατεύθυνση. Ολα την ίδια περιγραφή. «Ληστεία μετά φόνου» σε οκτώ λεπτά…

Κατακραυγή

Χαρακτηριστική η κριτική του πρώην διαιτητή Ιτουράλντε Γκονζάλες, για το Cadena SER: «Είναι σαφές ότι ο Κασαντό προσποιείται τραυματισμό, αλλά αυτός ο διαιτητής όχι μόνο δεν βλέπει τη φάση, αλλά δεν καταλαβαίνει και το… θέατρο» για τη φάση της αποβολής του Εσε στο 57΄. «Μπορώ να το δω 17 φορές αλλά θα δω το ίδιο πράγμα κάθε φορά. Ο Ράσφορντ έπεσε μόνος του και δεν υπάρχει καμία παράβαση από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού» για το πέναλτι στο 65΄ που έστειλε την Μπαρτσελόνα στην ασφάλεια του 3-1 γκρεμίζοντας τους Ερυθρόλευκους. Ακόμη και η «El Mundo Deportivo», το… ευαγγέλιο των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα, υποχρεώθηκε να γράψει κάτι για τις δύο φάσεις. Εστω να χαρακτηρίσει… αμφιλεγόμενες τις αποφάσεις του 40χρονου διαιτητή Ουρς Σνάιντερ.

Το μήνυμα…

Πίσω στον Πειραιά; «Συνεχίζουμε ενωμένοι, δυνατοί και πεισμωμένοι. Ολος ο πλανήτης είδε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα και αυτά που έγιναν είναι πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα media του κόσμου. Δεν μας άφησαν να διεκδικήσουμε τις πιθανότητές μας όσες και να ήταν. Συνεχίζουμε όλοι μαζί μια γροθιά» έστειλε μήνυμα ανασύνταξης ο Κώστας Καραπαπάς. Και μάλλον είναι καλό ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα ντέρμπι μπροστά του. Το ματς της Κυριακής με την ΑΕΚ. Καλό γιατί δεν θα μπορεί να αφήσει και άλλο τη σκέψη του να ταξιδεύει πίσω στη Βαρκελώνη. Πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Να αντιδράσει. Και να έχει κατά νου ότι 4 Νοέμβρη στο εντός έδρας με την Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της league phase θα παίξει τα ευρωπαϊκά του ρέστα…

Μαγνητικές και Ροντινέι

Βεβαίως το ντέρμπι της Κυριακής έχει μια ακόμη ειδική ενότητα. Τους τραυματίες: Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα αντιμετωπίζουν προβλήματα μυικής φύσεως. Χθες το απόγευμα πήγαν όλοι για απεικονιστικές εξετάσεις («μαγνητική»). Σήμερα θα φανεί το μέγεθος του προβλήματος και αν κάποιος μπορεί να προλάβει να είναι διαθέσιμος – μοιάζει δύσκολο. Αντίθετα είναι πιθανό στην αποστολή για την ΑΕΚ να επιστρέφει ο Ροντινέι. Ο Βραζιλιάνος είναι καλύτερα και αν το πράγμα κυλήσει καλά τα επόμενα 24ωρα ίσως τα καταφέρει. Σήμερα η ομάδα έχει ρεπό. Η αυριανή προπόνηση, μοιάζει με κριτήριο.

Η ομιλία

Τι είπε ο 65χρονος προπονητής όμως χθες στον Ρέντη; Πριν από όλα έδωσε συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Στα επιμέρους όμως, είχε μια σειρά από παρατηρήσεις. Κυρίως για την πνευματική αντίδραση. «Ναι, ο διαιτητής μας αδίκησε, αλλά μετά την κόκκινη κάρτα, ενώ είμαστε πίσω με 2-1, έπρεπε να είμαστε πιο έξυπνοι. Να παίξουμε με υπομονή» ανέφερε. Και μάλιστα πρόσθεσε πως «το ίδιο έγινε και στην Τούμπα, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ενώ προηγούμασταν με 1-0, βγαίναμε συνεχώς μπροστά. Δεν είχαμε υπομονή στο παιχνίδι μας και το πληρώσαμε. Δεν γίνεται να βιαζόμαστε, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα παιχνίδια. Ολα όσα δουλεύουμε στις προπονήσεις, όλες οι ασκήσεις που κάνουμε, βγαίνουν στα παιχνίδια και θα βγαίνουν ακόμη περισσότερο όσο έχουμε καθαρό μυαλό και υπομονή. Εάν χάνουμε το μυαλό μας, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν πρέπει να συμβεί ξανά».