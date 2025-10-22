Τα αυτονόητα, παραλείπονται. Δεν χρειάζονται εμβριθείς αναλύσεις για το αν ήταν ή όχι δεύτερη κίτρινη στον Εσε και άρα κόκκινη στο ματς της Τρίτης στη Βαρκελώνη. Μια κάρτα που άλλαξε τις ισορροπίες στο Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός, έβαλε φρένο στην προσπάθεια των Ερυθρόλευκων να επιστρέψουν για τα καλά σε μια εκ προοιμίου απαιτητική αναμέτρηση και εν τέλει έπαιξε ρόλο για το τελικό 6-1. Όπως και το πέναλτι σε βάρος του Τζολάκη, μια ανακάλυψη Νο 2 από τον Ελβετό ρέφερι Ουρς Σνάιντερ.

Το ενδιαφέρον, εδώ, ποιο είναι; Ο συγκεκριμένος διαιτητής είχε αφήσει στο παρελθόν ξανά με 10 ποδοσφαιριστές τον Ολυμπιακό. Σε ματς της ελληνική λίγκας. Φεβρουάριος του 2020 ήταν όταν είχε έρθει στα μέρη μας ο Σνάιντερ και εμφανίστηκε στο Περιστέρι. Ατρόμητος και Ολυμπιακός έδωσαν μάχη σκληρή για την επιτυχία και η νίκη πήρε χρώμα κόκκινο στις καθυστερήσεις του αγώνα, με κεφαλιά του Χασάν, του σέντερ φορ που υπέγραψε το 0-1. Και σε εκείνο το σημείο του ματς οι φιλοξενούμενοι αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο. Ο λόγος; Μια αυστηρή δεύτερη κάρτα στον Ομάρ Ελαμπντελαουί από τον Σνάιντερ, καθώς επέστρεφε στην άμυνά του ο Νορβηγός και χρεώθηκε με φάουλ. Κόκκινη, αποβολή στο 73’ και το τελευταίο διάστημα του αγώνα έγινε ντέρμπι με τη μπάλα πάνω κάτω. Και με τον Ολυμπιακό να εξασφαλίζει τους τρεις βαθμούς αλλά παράλληλα να γνωρίζει τον Ουρς Σνάιντερ…