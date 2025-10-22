Η αποβολή του Σαντιάγκο Έσε στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη, για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League, έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Η απόφαση του Ελβετού διαιτητή Ουρς Σνάιντερ να δείξει δεύτερη κίτρινη στον Αργεντινό μέσο των «Πειραιωτών», προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τη διαιτητική του κρίση να αμφισβητείται ευρέως. Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο μια συζήτηση που απασχολεί εδώ και καιρό τη διεθνή ποδοσφαιρική κοινότητα: γιατί το VAR μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις απευθείας κόκκινης κάρτας, αλλά όχι σε δεύτερες κίτρινες;

Τι προβλέπει το πρωτόκολλο του VAR

Σύμφωνα με το ισχύον πρωτόκολλο της Διεθνούς Επιτροπής Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB), το VAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τέσσερις περιπτώσεις:

Επιβεβαίωση ή ακύρωση γκολ

Απόφαση για πέναλτι ή μη

Άμεσες κόκκινες κάρτες

Λανθασμένη ταυτοποίηση παίκτη

Οι δεύτερες κίτρινες κάρτες εξαιρούνται, καθώς θεωρούνται υποκειμενικές αποφάσεις του διαιτητή και όχι «σαφή και προφανή λάθη» που να δικαιολογούν παρέμβαση της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει πως ακόμη και μια αυστηρή ή λανθασμένη δεύτερη κίτρινη δεν μπορεί να εξεταστεί από το VAR.

Σκέψεις για αλλαγές στο VAR

Πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, η IFAB αναμένεται να επανεξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης των αρμοδιοτήτων του VAR. Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι είναι:

Παρέμβαση σε λανθασμένα κόρνερ

Επανεξέταση δεύτερων κίτρινων καρτών

Αλλαγή στον κανονισμό των πέναλτι: αν υπάρξει απόκρουση του τερματοφύλακα, η φάση να ολοκληρώνεται χωρίς δυνατότητα ριμπάουντ

Οι αντιδράσεις της UEFA και η πιθανή στροφή

Η UEFA, στο παρελθόν, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την επέκταση των αρμοδιοτήτων του VAR, χαρακτηρίζοντας «δύσκολα αποδεκτές» τέτοιες αλλαγές. Ειδικά η πρόταση για «νεκρή» μπάλα στα πέναλτι είχε απορριφθεί ως «απαράδεκτη». Ωστόσο, η έντονη αμφισβήτηση που προκάλεσε η αποβολή του Έσε ίσως οδηγήσει σε αλλαγή στάσης από την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, με πληροφορίες να αναφέρουν πως ενδέχεται να καταθέσει επίσημη πρόταση στην IFAB για επανεξέταση του κανονισμού που αφορά τις δεύτερες κίτρινες κάρτες.

Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της αλλαγής

Υπέρ της δυνατότητας παρέμβασης του VAR στις δεύτερες κίτρινες κάρτες:

Η συνέπεια της δεύτερης κίτρινης είναι ίδια με της απευθείας κόκκινης – ο παίκτης αποβάλλεται και αλλάζει η αριθμητική ισορροπία του αγώνα.

Η χρήση του VAR θα μπορούσε να αποτρέψει άδικες αποβολές και να προστατεύσει την αξιοπιστία του παιχνιδιού.

Η τεχνολογία υπάρχει και μπορεί να αξιοποιηθεί για μεγαλύτερη ακρίβεια και δικαιοσύνη.

Από την άλλη, όσοι διαφωνούν υποστηρίζουν:

Οι δεύτερες κίτρινες βασίζονται σε υποκειμενική κρίση και δεν είναι πάντα εύκολα επαληθεύσιμες.

Περισσότερες παρεμβάσεις του VAR μπορεί να οδηγήσουν σε συχνές διακοπές και να επηρεάσουν τη ροή του παιχνιδιού.

Η σταδιακή επέκταση της χρήσης VAR μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη επανεξέταση όλων των καρτών, κάτι που ενδεχομένως να αλλοιώσει τη φύση του ποδοσφαίρου.

Η τελική απόφαση το 2025

Η IFAB αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου τον Νοέμβριο για να εξετάσει επίσημες προτάσεις, ενώ η τελική ψηφοφορία έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2025. Για να εγκριθεί οποιαδήποτε αλλαγή στους κανονισμούς απαιτούνται έξι θετικές ψήφοι από τις οκτώ συνολικά (τέσσερις από τις βρετανικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες και τέσσερις από τη FIFA). Εφόσον εγκριθεί, η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιουνίου 2026.