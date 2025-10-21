Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο «Μονζουίκ» και υπέστη ήττα με 6-1 από τον Μπαρτσελόνα.

Το τελικό σκορ φέρει «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του Ελβετού διαιτητή, Ουρς Σνάιντερ, ο οποίος έδειξε αδιανόητη δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Σαντιάγκο Έσε σε μία φάση που ο Αργεντινός ξεκάθαρα δεν αγγίζει τον αντίπαλό του.

Για τη φάση πήρε θέση και ο πρώην διεθνής Ισπανός διαιτητής Πέρεθ Μπουρούγ μιλώντας στην εκπομπή «Marcador Europeo» του Radio Marca.

«Στο 57ο λεπτό ο Ολυμπιακός έμεινε με παίκτη λιγότερο μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που είδε ο Εσε. Ο Ελβετός διαιτητής έκανε ένα πολύ σοβαρό λάθος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να δείξει την κάρτα στον παίκτη της ελληνικής ομάδας στη φάση με τον Κασαδό. Ήδη την πρώτη κάρτα θα μπορούσε να την έχει αποφύγει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός.