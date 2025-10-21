Εκτός εαυτού ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ήττα του Ολυμπιακού από την Μπαρτσελόνα, με τον Βάσκο τεχνικό να μην μπορεί να κατανοήσει τις αποφάσεις του διαιτητή.

Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για τη διαιτησία: «Υπήρχε μία στιγμή στο ματς όπου μπήκαμε στο παιχνίδι και ξαφνικά όλα άλλαξαν από τις αποφάσεις του διαιτητή. Από μία ανεξήγητη αποβολή και ένα πέναλτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δυστυχώς μετά από λίγες ημέρες όλοι θα θυμούνται το αποτέλεσμα και όχι τι συνέβη στο παιχνίδι».

Για το τι κρατάει: «Ξεκινήσαμε δεχόμενοι δύο γκολ από δικά μας λάθη. Τους δώσαμε χώρο, έκαναν ευκαιρίες γιατί ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα λάθη. Στο δεύτερο μέρος μπήκαμε καλά, μπορούσαμε να το παλέψουμε μετά το γκολ, αλλά από την αποβολή και μετά δεν υπήρχε ματς. Όσο το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο, μπορούσαμε».

Για την ΑΕΚ: «Δεν έχει σημασία το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά ότι έχουμε σίγουρα δύο τραυματίες και έναν ακόμη για τον οποίο θα δούμε. Αύριο θα δούμε ποια είναι η κατάστασή τους και θα δούμε τι θα γίνει μέχρι την Κυριακή».