Κρίσιμα ερωτήματα περιβάλλουν τον θάνατο της 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, με τον πατέρα της να ειδοποιεί ο ίδιος την Αστυνομία για το τραγικό περιστατικό.

Η ανήλικη διασκέδαζε με φίλους της από το απόγευμα του Σαββάτου σε φιλικό σπίτι, πριν καταλήξουν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της περιοχής. Σύμφωνα με καταθέσεις, υπήρξε κατανάλωση αλκοόλ και λίγο αργότερα η 16χρονη ένιωσε αδιαθεσία, βγήκε έξω από το κλαμπ και κατέρρευσε.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφηνιστούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Οι Αρχές κατέσχεσαν φιάλες ποτών από το κλαμπ ώστε να εξεταστούν σε ειδικά εργαστήρια για πιθανή νοθεία.

Το χρονικό της τραγωδίας

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει τις στιγμές πανικού των φίλων της που προσπαθούν να τη βοηθήσουν. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα και τη μετέφερε χωρίς σφυγμό στον Ευαγγελισμό.

«Ήταν στο κλαμπ με τις φίλες της για να γιορτάσει τα γενέθλια της φίλης της και ότι απλά βγήκε έξω γιατί δεν ένιωθε καλά. Εκεί έχασε τις αισθήσεις της, από ό,τι ξέρω ήπιανε», αναφέρει φίλη της.

Η παρέα είχε προηγουμένως αγοράσει μία φιάλη βότκα από κάβα, ενώ το βράδυ συνέχισαν τη διασκέδαση στο κλαμπ. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η 16χρονη μπήκε σε μίνι μάρκετ με φίλη της για καπνικά προϊόντα και στη συνέχεια επέστρεψε στο μαγαζί, όπου ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Δέκα λεπτά πριν τις 2:00, κάτοικος της περιοχής ειδοποίησε το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες έφτασαν μέσα σε επτά λεπτά και προσπάθησαν να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή, ο θάνατος φαίνεται να οφείλεται σε πνευμονικό οίδημα.

Ο πατέρας της 16χρονης, συντετριμμένος, αναμένει απαντήσεις για τον αιφνίδιο χαμό του παιδιού του. «Δεν γνωρίζω αν έχει γίνει κάτι, γιατί δεν μπορώ εγώ να κατηγορήσω κάποιο μαγαζί ή κάποιον άνθρωπο χωρίς να έχω κάποια στοιχεία στα χέρια μου ή χωρίς να έχει βγει ιατροδικαστική έκθεση, μόνο με εικασίες και υποθέσεις».

«Μπαλάκι» ευθυνών

Δώδεκα ώρες μετά τον θάνατο της 16χρονης, ο πατέρας της κατήγγειλε το περιστατικό στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η ποινική διερεύνηση των συνθηκών.

Η 1η ΥΠΕ ανακοίνωσε ότι επικοινώνησε με το Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος, ωστόσο η Αστυνομία υποστηρίζει πως δεν ενημερώθηκε ποτέ για το συμβάν.

«Με οδηγία της εφημερεύουσας και επιληφθείσας του περιστατικού καρδιολόγου πραγματοποιήθηκε από τον νοσηλευτή βάρδιας κλήση προς το ΑΤ Συντάγματος μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του νοσοκομείου. Κατά τη διάρκεια των προσπαθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης προσήλθαν οι γονείς, οι οποίοι προέβησαν στην αναγνώριση της κόρης τους», αναφέρει η ΥΠΕ.