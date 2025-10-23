Μυστήριο επικρατεί γύρω από τον θάνατο της 16χρονης τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) στο Γκάζι, λίγα λεπτά αφότου βγήκε από κλαμπ της περιοχής όπου διασκέδαζε με την παρέα της.

Οι φίλοι της στις καταθέσεις τους αναφέρουν, ότι επισκέφθηκαν δύο χώρους διασκέδασης, ενώ νωρίτερα είχαν συγκεντρωθεί σε σπίτι. Ο θάνατος της ανήλικης διαπιστώθηκε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου 10 ώρες αργότερα από τον πατέρα της ανήλικης, κάτι που διαψεύδει με ανακοίνωσή του το νοσοκομείο. Η ουσία όμως είναι ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την έρευνα.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο φαίνεται η ανήλικη μαζί με τους φίλους της να μπαίνουν σε μίνι μάρκετ στο Γκάζι. Ψωνίζουν και στη συνέχεια βγαίνουν από το κατάστημα, κατευθυνόμενοι προς το κλαμπ της οδού Δεκελέων. Σύμφωνα όμως με τις καταθέσεις των τριών φίλων της, είχε προηγηθεί διασκέδαση σε ένα ακόμη μαγαζί. «Ναι, το Σάββατο βράδυ ήμασταν μαζί με την… Πήγαμε σε μία κάβα και πήραμε ένα μπουκάλι βότκα. Καθίσαμε στον δρόμο, συζητούσαμε και ήπιαμε το μπουκάλι. Μετά από καμιά ώρα πήγαμε στο κλαμπ. Μπήκαμε μέσα και ήπιαμε κι εκεί ένα ποτό. Ξαφνικά η Άννα είπε, ότι δεν αισθανόταν καλά και βγήκαμε έξω. Ξαφνικά, ενώ βρισκόμασταν εκεί, η Άννα κατέρρευσε», λέει φίλη της ανήλικης.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι νωρίτερα η παρέα βρισκόταν σε φιλικό σπίτι για πάρτι γενεθλίων. Στο κλαμπ στο Γκάζι έμειναν περίπου μία ώρα, με την 16χρονη να πίνει ένα ποτό. Μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, ζήτησε από τις φίλες της να βγουν έξω. Κάθισαν στα σκαλοπάτια πολυκατοικίας δίπλα στο κλαμπ και ξαφνικά κατέρρευσε. Φίλη της 16χρονης μιλώντας στο Sar είπε, ότι «το τελευταίο που ακούσαμε ως λέξη από το στόμα της φίλης μας, ήταν το “Σ’ αγαπώ” προς εμάς και χαίρομαι που τα έχω ακούσει αυτά τα λόγια εκείνο το βράδυ».