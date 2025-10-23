Νέα διάσταση για την αιτία που οδήγησε στον θάνατο την 16χρονη έξω από κλαμπ που διασκέδαζε με την παρέα της στην οδό Δεκελέων στο Γκάζι τα ξημερώματα της Κυριακής (19/10) δίνει η μαρτυρία ενός 24χρονου.

Ο νεαρός άνδρας που συναντήθηκε με μία από τις κοπέλες στην παρέα του κοριτσιού, κατέθεσε ότι τόσο η 16χρονη, όσο και η φίλη του και μία ακόμη 19χρονη, είχαν καταναλώσει αλκοόλ, χωρίς όμως να διαπιστώσει, ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης ή ότι είχαν κάποιο άλλο πρόβλημα. Κατέθεσε ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Alpha, ότι η ανήλικη κάνοντας μια απότομη κίνηση χτύπησε το κεφάλι της σε μια τζαμαρία. Όπως είπε ο 24χρονος, δεν είδε να τραυματίζεται, όμως αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ότι το βράδυ του Σαββάτου (18/10) είχε κανονίσει με την παρέα του να βγει στη Νέα Σμύρνη. Περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα της Κυριακής έφυγε και πήγε να συναντήσει μία 18χρονη φίλη του, η οποία ήταν στην παρέα της 16χρονης στο κλαμπ της οδού Δεκελέων στο Γκάζι. Λίγη ώρα αργότερα έφτασε έξω από το κλαμπ και πήρε τηλέφωνο την 18χρονη να βγει έξω, γιατί είχε πολύ κόσμο μέσα στο κατάστημα. Η νεαρή κοπέλα βγήκε μαζί με την 16χρονη και ακόμα μία ακόμα κοπέλα 19 ετών.

Σύμφωνα με την περιγραφή του 24χρονου, τα τρία κορίτσια είχαν καταναλώσει αλκοόλ, αλλά δεν διαπίστωσε να είχαν κάποιο πρόβλημα στο βάδισμα. Πήγαν όλοι μαζί λίγα μέτρα πιο πέρα από την είσοδο του κλαμπ, όπου κάθισαν στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Έπειτα από μία αντιπαράθεση που είχε η 16χρονη με την 19χρονη, γιατί η τελευταία ήθελε να γυρίσει σπίτι της, η ανήλικη όπως φέρεται να κατέθεσε ο 24χρονος, έκανε μία κίνηση απότομη προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να χτυπήσει το κεφάλι της στην τζαμαρία.

Ο ίδιος δεν είδε να τραυματίστηκε η 16χρονη, ωστόσο αμέσως μετά έχασε τις αισθήσεις της και άρχισε να βγάζει σάλια από το στόμα της. Τότε κάλεσε το ΕΚΑΒ και μάλιστα όπως υποστήριξε ο νεαρός, ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο, όταν ο ίδιος ρώτησε πώς είναι το κορίτσι, εκείνος του απάντησε, ότι ήταν κρίσιμη η κατάσταση.