Συνελήφθη στην περιοχή του Πειραιά από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ένας 18χρονος και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου για ληστεία κατ’ εξακολούθηση και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες της περασμένης Κυριακής (19/10) ο 18χρονος που επέβαινε σε συρμό του Μετρό με έτερο συνεργό του, ο οποίος αναζητείται, αφαίρεσε από νεαρό επιβάτη κινητό τηλέφωνο και εξήλθε από τον Σταθμό Μετρό Δημοτικού Θεάτρου, ενώ ο νεαρός επιβάτης τον ακολούθησε. Στην προσπάθεια του νεαρού να ανακτήσει το κινητό τηλέφωνο από τον 18χρονο δράστη, ο 18χρονος τον χτύπησε με πέτρα στο κεφάλι, τραυματίζοντάς τον και διέφυγε.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν βραδινές ώρες της επόμενης ημέρας τον 18χρονο στην περιοχή του Πειραιά και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου, όπου ταυτοποιήθηκε ως δράστης της ληστείας, ενώ επιπλέον ταυτοποιήθηκε ως δράστης και έτερης ληστείας σε βάρος ανήλικου στη Στάση Μετρό Αγίας Βαρβάρας, όπου του αφαίρεσε γυαλιά ηλίου.