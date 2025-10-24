Βίντεο ντοκουμέντο απαθανατίζει τη στιγμή που ληστές κάνουν έφοδο σε ψητοπωλείο στα Άνω Λιόσια.

Φορώντας μαύρες κουκούλες, χειρουργικές μάσκες και γάντια οι τρεις ληστές παραβιάζουν την πόρτα και εισβάλουν στο κατάστημα.

Έχουν χωρίσει τους ρόλους τους. Ο ένας εξ’ αυτών στέκεται στην πόρτα και κρατάει τσίλιες, ενώ οι άλλοι δύο πλησιάζουν το ταμείο και το παραβιάζουν με διαρρηκτικό εργαλείο.

Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του καταστήματος οι θρασύτατοι κλέφτες αφαίρεσαν τις εισπράξεις της ημέρας και ένα κινητό τηλέφωνο μεγάλης αξίας.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών είναι σε εξέλιξη.