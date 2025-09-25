Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε ο 18χρονος που κατηγορείται για αρπαγή, ληστεία και εκβίαση σε βάρος 15χρονου στη Θεσσαλονίκη, μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 18χρονος που κατηγορείται ότι μαζί με συνεργό του απήγαγε, λήστεψε και εκβίασε έναν 15χρονο μαθητή στην περιοχή του δήμου Βόλβης.

Μετά την απολογία του, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή ενός περιοριστικού όρου, ο οποίος ορίζει ότι ο 18χρονος δεν θα έχει καμία συναναστροφή με τον 15χρονο.

Σε βάρος του νεαρού είχαν ασκηθεί διώξεις για αρπαγή, ληστεία και απόπειρα εκβίασης, βασιζόμενες στην κατάθεση του ανήλικου θύματος ενώπιον ειδικού ψυχολόγου στην αστυνομία.

Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας την καταγγελία ψευδή.

Όπως υποστήριξε, τη στιγμή που φέρεται να σημειώθηκε η αρπαγή, βρισκόταν στο σχολείο του, προσκομίζοντας μάλιστα και σχετική βεβαίωση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν διατηρούσε φιλικές σχέσεις με τον 15χρονο, οι οποίες όμως είχαν διακοπεί το τελευταίο διάστημα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του ανήλικου, δύο κουκουλοφόροι –μεταξύ των οποίων ο 18χρονος– τον πλησίασαν και τον επιβίβασαν σε λευκό βαν, οδηγώντας τον σε απομακρυσμένη περιοχή.

Το θύμα κατήγγειλε ότι οι δράστες τον απελευθέρωσαν κοντά σε γκρεμό, απειλώντας τον να μη μιλήσει στην αστυνομία ή στους γονείς του.

Ένας εκ των δραστών φέρεται να ζήτησε το ποσό των 10.000 ευρώ εντός δύο εβδομάδων.

Πριν αποχωρήσουν, σύμφωνα με το θύμα, τον χτύπησαν, αφαίρεσαν 50 ευρώ που είχε μαζί του και πέταξαν το κινητό του τηλέφωνο.