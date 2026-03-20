Σε συνολική ποινή κάθειρξης δέκα ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την υπόθεση των λεγόμενων «45αριών» της άλλοτε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Τα έργα αυτά, που χρονολογούνται την περίοδο 2007-2010, φέρονται να είχαν τεμαχιστεί σε μικρότερες εργολαβίες αξίας έως 45.000 ευρώ, προκειμένου να ανατίθενται απευθείας ή μέσω πρόχειρων διαγωνισμών σε συγκεκριμένους εργολάβους. Συνολικά, τα «45άρια» ανέρχονται σε 456 έργα, ενώ το κατηγορητήριο περιελάμβανε και συμβάσεις έργου υπαλλήλων, με τη ζημιά για το Δημόσιο να εκτιμάται σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Μετά από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 78χρονο (σήμερα) πρώην Νομάρχη για απιστία, ηθική αυτουργία σε απιστία και ψευδή βεβαίωση. Το Δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, με αναστολή έως την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης για συνέργεια σε απιστία. Το Δικαστήριο τους αναγνώρισε δύο ελαφρυντικά —τον πρότερο έντιμο βίο και τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά— και επέβαλε ποινές φυλάκισης τεσσάρων και πέντε ετών. Οι ποινές ανεστάλησαν υπό όρους για πέντε έτη, με την υποχρέωση καθενός να διαθέσει 5.000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα της επιλογής του. Και σε αυτή την περίπτωση, η εκτέλεση των ποινών ανεστάλη ενόψει Εφετείου.

Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, Ιωάννας Κατσή, η οποία στην αγόρευσή της έκανε λόγο για «πλήρη αδιαφάνεια» στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων. Αναφερόμενη στο σκέλος των προσλήψεων υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, σημείωσε ότι έγιναν με πολιτικά κριτήρια «για την εξυπηρέτηση τυχόν πελατειακών σχέσεων».

Υπενθυμίζεται ότι για παρόμοια υπόθεση, που αφορούσε προσλήψεις υπαλλήλων με συμβάσεις έργου, ο πρώην Νομάρχης είχε καταδικαστεί τον περασμένο Νοέμβριο από άλλο δικαστήριο σε κάθειρξη οκτώ ετών, επίσης με κατ’ οίκον έκτιση και ανασταλτικό αποτέλεσμα έως την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό.

Ο αδελφός του Παναγιώτη Ψωμιάδη και η απολογία του πρώην Νομάρχη

Για την υπόθεση των «45αριών» κατηγορείται και ο αδελφός του Παναγιώτη Ψωμιάδη, Διονύσης, ως πρώην αντινομάρχης. Το Δικαστήριο διαχώρισε την υπόθεσή του, λόγω προβλημάτων πνευματικής διαύγειας που επικαλέστηκε ο συνήγορός του κατά την έναρξη της δίκης. Διατάχθηκε ιατρική πραγματογνωμοσύνη, βάσει της οποίας θα καθοριστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Απολογούμενος, ο πρώην βουλευτής, Νομάρχης και Περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ζημία ούτε δόλος. «Διώκομαι εδώ και 15 χρόνια γιατί δεν χάθηκε ούτε ένα σεντς», ανέφερε, κάνοντας λόγο για πολιτική δίωξη εις βάρος του. Σε μια αποστροφή του λόγου του πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχουν τα αδέλφια Ντάλτον, όπως προσπαθούν να μας παρουσιάσουν», ενώ για τα επίδικα έργα υποστήριξε πως «όλα έγιναν νομότυπα».