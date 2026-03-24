Οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται πρωτίστως από την ποιότητα και την επάρκεια της αιτιολογίας τους.

Εν προκειμένω, η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου διακρίνεται για την εξαιρετική αποδεικτική της πυκνότητα και τη συστηματική νομική της θεμελίωση. Προβαίνει σε πλήρη και συνεκτική αξιολόγηση όλων των προβληθέντων ισχυρισμών και των προσκομισθέντων αποδεικτικών μέσων, ενώ αποτυπώνει με σαφήνεια τη στάθμιση του συνόλου των δεδομένων που αναδείχθηκαν κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι ακόμη και η διαβίβαση της δικογραφίας για τη διερεύνηση πληθώρας αδικημάτων, με προεξάρχουσα τη διερεύνηση του αδικήματος της κατασκοπείας, γίνεται με εξαιρετική προσοχή και υψηλό βαθμό τεκμηρίωσης.

Η σχετική κρίση του Δικαστηρίου δεν αφήνει ερμηνευτικά ή αποδεικτικά κενά αλλά εδράζεται σε σαφώς προσδιορισμένα πραγματικά περιστατικά και συγκεκριμένα αποδεικτικά δεδομένα