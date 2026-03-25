Η Ίντερ Μαϊάμι έχει θέσει ψηλά στη μεταγραφική της λίστα τον Καζεμίρο ενόψει καλοκαιριού, με το ενδεχόμενο μετακίνησής του να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, σύμφωνα με πληροφορίες.

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος χαφ οδεύει προς την έξοδο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν, καθώς δεν προβλέπεται να ενεργοποιηθεί η οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του, γεγονός που τον καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό στην αγορά.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Inter Miami are interesting in signing Casemiro when he leaves Manchester United at the end of the season! — @TheAthleticFC pic.twitter.com/bAcj0SXUO3 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι εμφανίζεται ως ένας από τους βασικούς υποψήφιους για την απόκτησή του, με τον 34χρονο να μπορεί να ενισχύσει σημαντικά ένα ήδη ποιοτικό ρόστερ, στο οποίο βρίσκονται ποδοσφαιριστές όπως ο Λουίς Σουάρες, ο Ροντρίγκο Ντε Πολ και ο νεαρός Νόα Άλεν.

Παράλληλα, ενδιαφέρον για τον Καζεμίρο φέρεται να υπάρχει και από τους Λος Άντζελες Γκάλαξι, ενώ στο παρελθόν το όνομά του είχε συνδεθεί και με την Αλ Ιτιχάντ. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να εξετάσει και προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, ο Βραζιλιάνος μέσος μετρά 30 συμμετοχές με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων», έχοντας απολογισμό επτά γκολ και δύο ασίστ.