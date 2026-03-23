Το καλοκαίρι του 2021 ο Λιονέλ Μέσι χώρισε τους δρόμους του με την Μπαρτσελόνα σε ένα διαζύγιο που είχε πέσει ως «κεραυνός εν αιθρία» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Πέντε χρόνια αργότερα ο πρώην Πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοσέπ Μπαρτομέου μιλάει για εκείνο το διάστημα επιρρίπτοντας ευθύνες στη διοίκηση που τον διαδέχθηκε για τη φυγή του Αργεντινού σταρ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπαρτομέου για τον Μέσι:

«Όλοι μιλούν για τη δύναμη του Λίο όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, αλλά ο Μέσι δεν αποφάσιζε για μεταγραφές ή προπονητές. Δεν είχε κανένα προνόμιο.

Εκτός αγωνιστικού κομματιού, δεν έπαιρνε ποτέ αποφάσεις. Τον Αύγουστο του 2020, όταν ο Μέσι ζήτησε να φύγει, του είπα όχι γιατί είναι το πιο σημαντικό μας περιουσιακό στοιχείο και μία από τις βασικές πηγές εσόδων μας.