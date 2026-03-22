Η Μπαρτσελόνα απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν ξεχνά τους θρύλους της, τιμώντας με έναν ξεχωριστό τρόπο τον Ροναλντίνιο για τα γενέθλιά του.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, οι ποδοσφαιριστές των «μπλαουγκράνα» έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο φορώντας τη φανέλα της σεζόν 2005/06 – εκείνη που είχε συνδεθεί όσο λίγες με τη μαγεία του Βραζιλιάνου.

Η κίνηση αυτή δεν ήταν απλώς συμβολική. Ήταν μια καθαρή αναγνώριση της επιρροής που είχε ο «Ρόνι» στην αναγέννηση του συλλόγου και στην επιστροφή του στην ευρωπαϊκή κορυφή, με αποκορύφωμα την κατάκτηση του Champions League.

Παράλληλα, πριν την έναρξη του αγώνα, υπήρξε ειδική αφιέρωση στον Βραζιλιάνο σούπερ σταρ, με την ομάδα να θυμίζει σε όλους πως η εποχή του αποτέλεσε τη βάση για όσα ακολούθησαν – ακόμη και για την εκτόξευση του Λιονέλ Μέσι.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη επετειακή φανέλα αναμένεται να κυκλοφορήσει και για το κοινό, δίνοντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να κρατήσουν ένα κομμάτι από μια χρυσή εποχή.