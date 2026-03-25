Κατασχέσεις πλαστών έργων τέχνης του Δημήτρη Μυταρά από εκπομπές δημοπρασιών του Γιώργου Τσαγκαράκη έχουν προκαλέσει αναστάτωση σε αγοραστές και συλλέκτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., από τους περίπου 300 πίνακες που κατασχέθηκαν, μόλις επτά κρίθηκαν γνήσιοι.

Πελάτες που είχαν αποκτήσει έργα του σπουδαίου ζωγράφου μέσω των τηλεοπτικών εκπομπών του Τσαγκαράκη εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία για το αν εξαπατήθηκαν. Μία γυναίκα που αγόρασε πίνακα έναντι 3.000 ευρώ περιγράφει ότι είχε λάβει τόσο απόδειξη όσο και πιστοποιητικό γνησιότητας, όμως τώρα φοβάται πως μπορεί να πρόκειται για απομίμηση.

Όπως εξηγεί, η αγορά έγινε απευθείας από την εκπομπή, όπου ο πίνακας παρουσιαζόταν ως έργο του Μυταρά. «Ήταν ευκαιρία», λέει, σημειώνοντας ότι το έργο έφερε υπογραφή και συνοδευόταν από πιστοποιητικό, ωστόσο μετά τις τελευταίες αποκαλύψεις αμφιβάλλει για τη γνησιότητά του.

«Το Ευαγγέλιο είναι της γιαγιάς μου, οικογενειακό κειμήλιο από γενιές»

Ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης, μιλώντας στο Mega, δήλωσε πως ο συγκεκριμένος πίνακας είναι «καταφανώς πλαστός». Η υπόθεση έχει πάρει διαστάσεις, καθώς συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες του γκαλερίστα.

Συγγενής του 71χρονου Π.Μ., που φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου του 1745 το οποίο επιχειρούσε να πουλήσει ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μίλησε επίσης στο Mega. Όπως ανέφερε, το Ευαγγέλιο αποτελεί οικογενειακό κειμήλιο και κανείς από την οικογένεια δεν γνώριζε ότι είχε τεθεί σε πλειστηριασμό.

«Δεν γνωρίζαμε ότι έχει κάνει κάτι τέτοιο. Το Ευαγγέλιο είναι της γιαγιάς μου, οικογενειακό κειμήλιο από γενιές. Δεν ήταν σκοπός μας να το πουλήσουμε, μόνο να εκτιμηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Καταγγελίες για μη απόδοση χρημάτων

Ανάλογες καταγγελίες προέρχονται και από άλλους πελάτες της γκαλερί. Μία γυναίκα υποστηρίζει ότι έδωσε για πώληση μαχαιροπίρουνα Christofle αξίας 2.500 ευρώ, τα οποία δημοπρατήθηκαν στην εκπομπή, χωρίς όμως να λάβει ποτέ τα χρήματα. «Έχουν περάσει μήνες και δεν έχω αποζημιωθεί», ανέφερε.

Μια άλλη καταγγέλλουσα δηλώνει ότι παρέδωσε στη γκαλερί χρυσά κοσμήματα, αξίας έως και 100.000 ευρώ, αλλά έλαβε μόλις 4.000. Όπως περιγράφει, υπέγραψε έγγραφο χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης των κοσμημάτων.

Η πρώτη μήνυση κατά του γκαλερίστα

Σύμφωνα με το newsit.gr, τη Δευτέρα κατατέθηκε η πρώτη μήνυση σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη από πελάτη που υποστηρίζει ότι αγόρασε πίνακα Μυταρά, ο οποίος, ύστερα από πραγματογνωμοσύνη, διαπιστώθηκε ότι ήταν πλαστός. Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.