Μια τραγωδία στον Βόλο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/03), όταν ισχυρή έκρηξη μέσα σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στοίχισε τη ζωή σε δύο γυναίκες.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν από τις 16:00. Η δυνατή έκρηξη προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά και πανικό στους κατοίκους. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν, ότι έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών, που φέρεται να ήταν μητέρα και κόρη. Ένα ακόμη άτομο νεότερης ηλικίας τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και πληρώματα του ΕΚΑΒ, συμμετέχοντας στην επιχείρηση απεγκλωβισμού και διάσωσης. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή έκρηξη φιάλης υγραερίου, ενδεχομένως από σόμπα, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφηνιστεί τα ακριβή αίτια. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ η τοπική κοινωνία έχει βυθιστεί στο πένθος, ανήμερα της εθνικής επετείου.