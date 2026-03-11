Ένα βίντεο ντοκουμέντο αποκάλυψε το cretalive.gr, στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τρεις ανήλικοι που προχώρησαν στην έκρηξη του αυτοσχέδιου εκτηκτικού-μηχανισμού στην αυλή του σχολείου.

Σημειώνεται ότι οι ανήλικοι στάθηκαν εξαιρετικά τυχεροί, καθώς θα μπορούσαν να τραυματιστούν σοβαρά.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, οι τρεις φίλοι είχαν γιορτάσει πριν από λίγη ώρα τα γενέθλια του μεγαλύτερου σε ηλικία και στη συνέχεια είχαν την ιδέα να πειραματιστούν με τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, αντιγράφοντας όσα είχαν δει σε βίντεο στο Τik-Tok.

Το βίντεο ντοκουμέντο:

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών ανηλίκων 14, 16 και 17 ετών, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών από τις οποίες θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία.

Και οι τρεις πήραν προθεσμία να απολογηθούν αύριο Πέμπτη, 12/03.