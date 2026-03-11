Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Πέμπτη 12 Μαρτίου, με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα εμφανιστούν κατά τόπους στην Κρήτη καθώς και στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στις περιοχές αυτές υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινά τμήματα.

Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες το πρωί

Κατά τις πρωινές ώρες, σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας αναμένεται να παρατηρηθεί τοπικά περιορισμένη ορατότητα, ενώ σε ορισμένες περιοχές θα σχηματιστούν ομίχλες.

Άνεμοι και θερμοκρασία

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικά στα δυτικά και ανατολικά ηπειρωτικά καθώς και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες – βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται επίσης γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς, ενώ τοπικά ενδέχεται να φτάσει και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς 2 έως 3 μποφόρ.

Πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες

Παρασκευή: Διατήρηση της ηλιοφάνειας

Την Παρασκευή 13 Μαρτίου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Από το μεσημέρι και μετά, στα δυτικά καθώς και στα βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Ιόνιο 2 έως 3 και τοπικά 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο 3 έως 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, με πιθανότητα στα βόρεια τμήματα να φτάσουν πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις

Το Σάββατο 14 Μαρτίου, ο καιρός θα είναι και πάλι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, ενώ λίγες τοπικές βροχές ενδέχεται να εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες κατά τόπους.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού από τη νέα εβδομάδα

Μέχρι και την Κυριακή, ο καιρός στο σύνολο της χώρας θα παραμείνει ήπιος και ανοιξιάτικος. Ωστόσο, από τη Δευτέρα και μετά αναμένεται σταδιακή αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθώς θα ξεκινήσει ένας κύκλος βροχών και αυξημένης αστάθειας σε αρκετές περιοχές της χώρας, έπειτα από αρκετές ημέρες καιρικής ανάπαυλας.

Παρά την αλλαγή αυτή, η θερμοκρασία μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας δεν φαίνεται να μεταβάλλεται σημαντικά.