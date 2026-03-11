Αλλάζει ο καιρός από την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την μετεωρολόγο, Όλγα Παπαβγούλη.

Σε ανάρτησή της στα social media, αναφέρει:

Ανοιξιάτικο διάλειμμα καλοκαιρίας μέχρι το Σαββατοκύριακο-Έρχεται πιο βροχερή εβδομάδα

Υπό την επίδραση του αντικυκλώνα εμποδιστή συνεχίζονται οι ήπιες καιρικές συνθήκες στη χώρα μας. Έτσι, διαμορφώνεται ένα μικρό διάστημα καλοκαιρίας, με κύριο χαρακτηριστικό τις τοπικές ομίχλες και τις σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ.

Άνοδος της θερμοκρασίας τις μεσημβρινές ώρες

Ωστόσο, κατά τις μεσημβρινές ώρες, όταν η ηλιακή ακτινοβολία βρίσκεται στη μέγιστη γωνία πρόσπτωσης, η θερμοκρασία ανεβαίνει και φτάνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Σε αρκετές περιοχές μάλιστα θα είναι και λίγο υψηλότερη, προσεγγίζοντας τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στα δυτικά δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Αλλαγή σκηνικού την επόμενη εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, την επόμενη εβδομάδα το αντικυκλωνικό αυτό «καπάκι» φαίνεται να εξασθενεί. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την προσέγγιση βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά, τα οποία θα καταστήσουν τον καιρό πιο άστατο και βροχερό. Παράλληλα, από τις 18 του μήνα και μετά διαφαίνεται και μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή».

Αίθριος σήμερα ο καιρός: Που ενδέχεται να βρέξει

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο εξέδωσε πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026, με γενικά ήπιες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και την Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα για τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί ασθενείς, στα νότια ανατολικοί-βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 19 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, με ανέμους μεταβλητούς 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος: Αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 19 βαθμούς.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νότια και πιθανότητα βροχών στην Πελοπόννησο. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 4 έως 18 βαθμούς.

Κυκλάδες και Κρήτη: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Άνεμοι ανατολικοί-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 18, στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα: Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 11 έως 19 βαθμούς, χαμηλότερη κατά 2-3 βαθμούς στα βόρεια.

Αττική: Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις, βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 7 έως 18 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 16 βαθμούς.

Πρόγνωση επόμενων ημερών

Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα.

Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν ασθενείς βροχές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί και το βράδυ, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βορειοδυτικά και την Κρήτη. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι μεταβλητοί στα δυτικά 2 με 4 μποφόρ, βόρειοι στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026: Αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά, βόρεια και στην Κρήτη, όπου υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στα δυτικά 2 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χωρίς αξιόλογη μεταβολή.