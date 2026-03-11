Στη σύλληψη τριών ανηλίκων προχώρησαν χθες (10.03.2026) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Οι νεαροί κατηγορούνται για έκρηξη και κατοχή εκρηκτικών υλών, καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (9.03.2026) φέρονται να πυροδότησαν εκρηκτικό μηχανισμό στον αύλειο χώρο σχολείου σε περιοχή του Ηρακλείου.

Οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ στο σημείο της έκρηξης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πλήρη φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα φιαλιδίου οινοπνεύματος, κροτίδας και μονωτικής ταινίας.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Οι ίδιες αφέθηκαν ελεύθερες με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Οι συλληφθέντες ανήλικοι αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για τα περαιτέρω.