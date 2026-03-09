Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα μετά από αναφορές για έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) σε εργοστάσιο στην περιοχή της Περιβόλας.

Σύμφωνα με το κέντρο της Άμεσης Δράσης της Πάτρας πρόκειται για έκρηξη σε εργοστάσιο που ειδικεύεται στην παραγωγή οξυγόνου για βιομηχανική και ιατρική χρήση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Patrapress.gr, «ακούστηκε μια ισχυρή έκρηξη, έγινε αντιληπτή μέχρι το Ανω Σούλι. Ετρεμε το σπίτι». Άλλος αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει πως «ήταν σαν να έπεσε αεροπλάνο».