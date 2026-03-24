Οι καταγγελίες πολιτών για τον γκαλερίστα Γιώργο Τσαγκαράκη συνοδεύονται από ευρήματα της αστυνομικής έρευνας που εντείνουν τα ερωτήματα γύρω από τη δράση του.

Την ώρα που ο ίδιος δηλώνει αθώος και υποστηρίζει πως κρατείται άδικα, οι εκτιμήσεις ειδικών για πλαστά έργα τέχνης που φέρεται να δημοπρατούσε, τα κενά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς αντικειμένων που προωθούσε και η παλαιότερη καταδίκη του για πώληση πλαστού πίνακα, συνθέτουν ένα περίπλοκο σκηνικό. Από τα 321 έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, μόνο επτά φέρονται να κρίθηκαν ως γνήσια.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, μέσω των δικηγόρων του, επιμένει πως έχει τεκμηριωμένες απαντήσεις για όλες τις κατηγορίες. Τονίζει ότι κανένα από τα αντικείμενα που παρουσίαζε, δεν ήταν κλεμμένο και δηλώνει άγνοια για τις πλαστότητες που του αποδίδονται. Ο 63χρονος γκαλερίστας υποστηρίζει, ότι πάντα ερχόταν σε επαφή με τους νόμιμους ιδιοκτήτες των έργων και ότι οι συναλλαγές του ήταν απολύτως νόμιμες. Η ιδιοκτήτρια ενός πίνακα, η οποία είχε συνεργαστεί με τον γκαλερίστα, είπε μιλώντας στην εκπομπή «Live News»: «Μου έχουν δώσει χαρτί ότι είναι αυθεντικό. Τώρα…».

Το χρονικό της υπόθεσης

Το νήμα της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Αρχές έλαβαν το πρώτο κύμα καταγγελιών. Στις 19 Μαρτίου Κύπριος βυζαντινολόγος εντόπισε το Ευαγγέλιο του 1745, που φερόταν να επιχειρεί να πουλήσει ο Τσαγκαράκης και προειδοποίησε για παραβίαση της νομοθεσίας περί αρχαιοτήτων.

Όπως ανέφερε: «Αυστηρώς ομιλώντας, ακόμη και ως παλαίτυπο υπάγεται στον Περί Αρχαιοτήτων νόμο και απαγορεύεται η πώλησή του. Ακόμη κι αν κάποιος θα ήταν ελαστικός για την αγοραπωλησία του εντύπου, η βιβλιοδεσία του, περιόδου Τουρκοκρατίας, εμπίπτει ξεκάθαρα στην αρχαιολογική νομοθεσία και σας παρακαλώ να διερευνήσετε άμεσα την υπόθεση και πριν δημοπρατηθεί».

Ο γκαλερίστας υποστηρίζει, ότι αγόρασε το Ευαγγέλιο από άτομο που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης του και δηλώνει, ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητά του σε μεταγενέστερο στάδιο. Το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία, τυπώθηκε στη Βενετία και έφτασε στην Ελλάδα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Ο φερόμενος ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου

Πληροφορίες της εκπομπής του MEGA αναφέρουν, ότι ως ιδιοκτήτης του Ευαγγελίου παρουσιάζεται ένας 71χρονος Ελληνοβρετανός, με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και άδεια παραμονής στη χώρα έως το 2031. Σε υπεύθυνη δήλωσή του κατέγραψε αναλυτικά έργα τέχνης και ένα ιστορικό θρησκευτικό κειμήλιο που βρίσκονται στην κατοχή του, μαζί με τις ασφαλιστικές τους αξίες.

Στη δήλωση περιλαμβάνονται δύο πίνακες του Περικλή Βυζάντιου με τιμές ασφάλειας 250 και 300 ευρώ, καθώς και δύο έργα του Νικηφόρου Λύτρα αξίας 300 και 500 ευρώ. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο Ευαγγέλιο έκδοσης Βενετίας του 1745, αποτιμημένο στα 500 ευρώ, για το οποίο, όπως αναφέρεται, έχει καταβληθεί ΦΠΑ κατά την αγορά.

Σε μεταγενέστερη δήλωσή του, στις 10 Μαρτίου 2026, σημείωνε: «Τα ανωτέρω είδη αποτελούν προσωπικά μου μεταχειρισμένα αντικείμενα, τα οποία έχω αποκτήσει σε προγενέστερο χρόνο. Σε περίπτωση πώλησης, θα παρακρατείται από την εταιρεία Τσαγκαράκη ποσοστό 23,6% επί της τιμής ασφάλειας ή επί της τυχόν υψηλότερης τιμής που θα επιτευχθεί και θα μου αποδίδεται το υπόλοιπο ποσό».

Οι διαπιστώσεις των ειδικών

Ο νομικός σύμβουλος της Εθνικής Πινακοθήκης διαπίστωσε τυχαία, όπως ανέφερε, ότι οι περισσότεροι πίνακες που διαφήμιζε ο Γιώργος Τσαγκαράκης, ήταν πλαστοί. Η αποκάλυψη αυτή ήρθε στο φως μετά την έρευνα του Βασίλη Λαμπρόπουλου, που είχε αναδείξει και την παλαιότερη καταδίκη του γκαλερίστα για πώληση πλαστού πίνακα έναντι 30.000 ευρώ.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τον Γιώργο Τσαγκαράκη να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και τις καταγγελίες σε βάρος του να πολλαπλασιάζονται.