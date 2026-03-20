Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (20/3) σε αποθήκη στο Ελληνικό, ιδιοκτησίας του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη, ο οποίος συνελήφθη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από ανάρτηση του Γιώργου Τσαγκαράκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου ανακοίνωνε ότι διαθέτει προς πώληση ένα Ευαγγέλιο, που χρονολογείται από το 1745 μ.Χ. Όπως είχε πει ο ίδιος στην διαδικτυακή του εκπομπή, το εν λόγω Ευαγγέλιο τυπώθηκε και φιλοτεχνήθηκε το 1745 στη Βενετία, την εποχή του Μητροπολίτη Ιεροσολύμων Παρθενίου. Είχε αναφερθεί μάλιστα και στον Χρυσόστομο Νοταρά, έναν λόγιο και εκκλησιαστικό παράγοντα της εποχής, που είχε σχέση με την τότε Μητρόπολη Ιεροσολύμων.

Ο ίδιος κατέβασε λίγο αργότερα το εν λόγω απόσπασμα από τις σελίδες του στα social media, ωστόσο η δημοσίευση προκάλεσε πλήθος καταγγελιών στις αστυνομικές Αρχές, οδηγώντας σε έφοδο στην αποθήκη του, όπου ανάμεσα σε άλλα βρέθηκε και το Ευαγγέλιο, το οποίο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει εξεταστεί από ειδικούς και είναι αυθεντικό.

Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί εντόπισαν 100 πλαστούς πίνακες Ελλήνων ζωγράφων, ενώ βρέθηκαν ακόμη 150 έργα, τα οποία θεωρούνται γνήσια, αλλά ελέγχονται τα σχετικά έγγραφα απόκτησής τους. Όπως δήλωσε ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, βάσει του νόμου περί αρχαιοτήτων, κάθε αντικείμενο που χρονολογείται πριν από τον 18ο αιώνα – και ειδικότερα πριν το 1821 – θεωρείται αρχαίο.

Ο γκαλερίστας θα μπορούσε να κατέχει το Ευαγγέλιο, μόνο εφόσον το είχε δηλώσει στο υπουργείο Πολιτισμού και είχε λάβει την απαραίτητη άδεια για κατοχή ή διαφήμιση προς πώληση.