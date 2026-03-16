Αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς συνέλαβαν το πρωί του Σαββάτου 14 Μαρτίου έναν 50χρονο στο σπίτι του οποίου εντοπίστηκαν 10 τμήματα ενάλιων αμφορέων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και παράβαση του νόμου περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων διενεργήθηκε έρευνα στο σπίτι του 50χρονου στην Κηφισιά όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την ελληνιστική περίοδο,

• 4 τμήματα ενάλιων αμφορέων από την βυζαντινή περίοδο και

• 2 τμήματα ενάλιων αμφορέων από τη νεότερη περίοδο.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα αντικείμενα εξετάσθηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων ο οποίος γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο ςισαγγελέα.