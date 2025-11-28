Σε επιχείρηση της Αστυνομίας στην Πάτρα, συνελήφθη την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου μια 35χρονη, η οποία εντοπίστηκε να κατέχει αρχαία νομίσματα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή της 74 νομίσματα.

Όπως διαπιστώθηκε από αρμόδιο αρχαιολόγο, τα νομίσματα χρονολογούνται στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, γεγονός που τα καθιστά σημαντικά για την πολιτιστική κληρονομιά.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της 35χρονης πρόκειται να υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.